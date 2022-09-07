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НОВОСТИ

Сбербанк полностью обеспечен банкоматами и комплектующими к ним

15:52 07.09.2022

Сбербанк полностью обеспечен комплектующими к банкоматам, при этом доступность устройств самообслуживания достигла максимума за все время. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк полностью обеспечен комплектующими к своим банкоматам. Более того, Сбербанк достиг максимального уровня доступности банкоматов за все время работы нашего парка устройств самообслуживания. Она превысила 96%. Это означает, что банкоматы доступны для обслуживания клиентов фактически всегда, за исключением короткого технического времени инкассации и сервисного обслуживания», – отметили в пресс-службе.

«Такой результат стал возможен благодаря комплексу инструментов и процессов, над эффективностью которых Сбер работал последние несколько лет, – добавили в Сбербанке. – А условия контрактов с сервисными компаниями, защищают нас от роста стоимости обслуживания устройств».

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