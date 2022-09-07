Россия расширила ответные санкции против ЕС на его высшее военное руководство — МИД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ в качестве ответной меры расширила санкции против Евросоюза, включив в них высшее военное руководство ЕС и других лиц, задействованных в поставках военной продукции на Украину. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, распространенном в среду.

«Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран — членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», — указывается в сообщении.