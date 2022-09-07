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Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных» за слова про Россию

16:32 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после слов про «фашистскую Россию» должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования», — написал Медведев в среду в своем телеграм-канале.

В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел на родной испанский язык и, согласно официальному переводу на английский, произнес фразу об отсутствии «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». Офис Борреля опроверг эти сообщения, заявив, что он говорил по-испански, а в английском переводе была допущена неточность. РФ запросила стенограмму выступления на испанском языке, но, как отмечал 6 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров, пока ее не получила.

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