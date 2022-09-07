ФРГ поставляет самое современное оружие Украине, оно необходимо в боях на востоке — Шольц
17:00 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине самое современное оружие, которое, по его оценке, как раз сейчас необходимо украинским вооруженным силам в боях на востоке страны.
«Мы делаем это [оказываем поддержку Украине] уже давно, и делаем очень эффективно», — утверждал глава правительства ФРГ, выступая в среду на пленарном заседании в Бундестаге. Он указал на то, что Берлин предоставил Киеву в том числе артиллерийские средства, системы ПВО. «Это самое современное оружие, которое как раз сейчас необходимо в боях на востоке Украины. Мы будем продолжать это делать — и это наша обязанность до тех пор, пока необходимо», — заявил Шольц.
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