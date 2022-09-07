Предстоящая зима для Европы будет холодной, а следующая — полярной, заявил Вучич

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая зима будет полярной. Об этом заявил в среду в Белграде президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

«Что касается заявления президента [РФ Владимира] Путина, которое я немного смотрел сегодня в прямом эфире. Я бы это определил так: Эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы. Никто не хочет искать решения, все ожидают поражения противника, а не компромисса. Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме», — сказал сербский лидер.