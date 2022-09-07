Новикомбанк предложил внедрить дополнительные меры господдержки финансирования промышленности

17:30

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, предлагает дополнить нормативную базу по применению мер господдержки при финансировании промышленных предприятий. Об инициативах банка рассказала на Восточном экономическом форуме старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева.

«При организации финансирования промышленности возникает серьезный парадокс. Предприятия, следуя общему правилу о невозможности направления бюджетных средств в рамках разных программ на одни и те же цели, зачастую используют только одну меру поддержки и не применяют весь спектр возможностей, что отражается на общих затратах на проект. Наша цель – обеспечить промышленность доступным финансированием через оптимальное сочетание различных механизмов господдержки. Однако для этого необходимо четко регламентировать возможность использования федеральных и региональных мер, а также механизмов региональных институтов развития и фондов по всей цепочке жизненного цикла проекта», - отметила Анна Лаврентьева, выступая на семинаре Минпромторга для участников ВЭД по мерам господдержки экспорта и импорта продукции, который прошел на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ключевая задача Новикомбанка сегодня - поддержка проектов, направленных на достижение импортонезависимости и технологического суверенитета в отдельных стратегических отраслях промышленности. Банк предлагает своим клиентам алгоритм взаимодействия, суть которого заключается в сопровождении проекта с начального этапа до закрытия сделки. Банк организует финансирование проектов по производству продукции в таких отраслях, как автомобиле-, судо- и авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицинская техника.

Яркий пример организации финансирования полного высокотехнологичного производственного цикла – создание отечественного самолета МС-21 и его ключевого элемента – двигателя ПД-14. Новикомбанк участвует в реализации проекта на всех ключевых этапах его создания: от НИОКР, производства запчастей и агрегатов, до серийного производства.

Для таких важных проектов Новикомбанк совместно с акционером, гокорпорацией Ростех, разработал также собственные программы поддержки, не требующие отвлечения бюджетных средств, и централизованно направляет все имеющиеся ресурсы на их реализацию, оказывая тем самым всестороннюю поддержку предприятиям. Так, в период максимальной экономической турбулентности банк на три месяца «заморозил» базовую ставку по действующим договорам на уровне 9,5% годовых. Программой воспользовались более 100 высокотехнологичных предприятий. Благодаря поддержке банка им удалось сэкономить на обслуживании своих обязательств 3,2 млрд руб.

Новикомбанк также внедрил собственные программы для отдельных отраслей. Например, на форуме «Армия-2022» была анонсирована специальная программа поддержки авиастроения, которое занимает значительную долю в кредитном портфеле банка. Это - программа гарантийной поддержки НИОКР для участников проектов по созданию гражданских самолетов, позволяющая предприятиям экономить до 500 млн руб. в год. Первые гарантии по контрактам предприятий с корпорацией «Иркут» уже выданы в рамках этой программы

Важно, что Новикомбанк структурирует сделки, сочетая собственные льготные программы с прямыми механизмами господдержки государством, что приводит к существенному снижению стоимости продукции.

«Проводится экспертиза применимости к проекту не только механизмов льготного кредитования, но и всех возможных иных видов господдержки – от прямых субсидий организациям до механизмов стимулирования инвестиций, получения госгарантий и др. Ведь применение мер и инструментов господдержки – это реальная возможность снизить риски, улучшить экономику проектов, повысить устойчивость предприятий», - подчеркнула Анна Лаврентьева.