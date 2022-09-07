Цена нефти Brent опускалась ниже $89 за баррель впервые с 3 февраля
17:40 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже $89 за баррель впервые с 3 февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 16:35 мск, Brent теряла 4,21%, опускаясь до $88,92 за баррель.
К 16:50 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на уровне $89,1 за баррель (-4,02%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI дешевел на 4,33% — до $83,12 за баррель.
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