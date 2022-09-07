Правительство РФ доработает решения по развитию экономики в условиях санкций
19:42 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать ключевые стратегические решения по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления. Проект финального доклада должен быть представлен в правительство, после чего он будет направлен президенту», — говорится в сообщении со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам сводной стратегической сессии, прошедшей 30 августа.В правительстве пояснили, что «результатом работы должна стать обновленная социально-экономическая модель развития России в новых геополитических условиях как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный период».
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