Правительство РФ доработает решения по развитию экономики в условиях санкций

19:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать решения по развитию экономики страны в условиях санкций, окончательный текст доклада будет представлен в правительство и затем президенту РФ, сообщила в среду пресс-служба кабмина.

«Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать ключевые стратегические решения по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления. Проект финального доклада должен быть представлен в правительство, после чего он будет направлен президенту», — говорится в сообщении со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам сводной стратегической сессии, прошедшей 30 августа.

В правительстве пояснили, что «результатом работы должна стать обновленная социально-экономическая модель развития России в новых геополитических условиях как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный период».