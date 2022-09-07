Поставки газа из РФ в Европу сократились с начала года почти вполовину - "Газпром"

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС с начала 2022 года сократили поставки газа из России на 48%, с учетом Великобритании — на 49%, говорится в сообщении «Газпрома».

«С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании — на 49%», — говорится в сообщении.