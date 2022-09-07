На ВЭФ подписаны контракты на общую сумму более 3,2 трлн руб - Трутнев

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники VII Восточного экономического форума (ВЭФ) по итогам его работы подписали инвестиционные соглашения на общую сумму более 3,2 трлн рублей, сообщил в среду вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на пресс-конференции на ВЭФ.