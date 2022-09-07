Предложение товаров и услуг на рынке РФ, вероятно, будет сокращаться - ЦБ

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение товаров и услуг на российском рынке, вероятно, будет сокращаться со смещением ассортиментной матрицы в пользу альтернатив, ранее не представленных или слабо представленных на российском рынке, говорится в бюллетени Банка России «О чем говорят тренды». Этот процесс будет сопровождаться снижением средних качественных характеристик товаров и услуг (потребительские свойства, функционал, долговечность, сервисная поддержка и так далее), добавил регулятор.

«Поэтому при сужении ассортимента товаров в продаже общее снижение объемов производства (в штуках) будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем можно было бы предположить при отсутствии вариантов смены ассортимента», — также предположили в Банке России.