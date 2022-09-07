Центробанк прогнозирует рост темпа потребительских цен

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущие темпы роста потребительских цен в РФ в предстоящие месяцы увеличатся с поправкой на сезонность. Это связано в первую очередь с постепенным исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению, говорится в бюллетени Банка России «О чем говорят тренды».

«Ряд ценовых показателей, характеризующих наиболее устойчивые тенденции в ценовой динамике (в частности, медиана, трендовая инфляция, доля компонентов потребительской корзины, цены на которые растут быстрее 4% в пересчете на год), а также сохранение инфляционных ожиданий населения на повышенном уровне указывают на некоторое усиление инфляционного давления», — добавил регулятор.