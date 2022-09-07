Центробанк прогнозирует рост темпа потребительских цен
21:05 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ряд ценовых показателей, характеризующих наиболее устойчивые тенденции в ценовой динамике (в частности, медиана, трендовая инфляция, доля компонентов потребительской корзины, цены на которые растут быстрее 4% в пересчете на год), а также сохранение инфляционных ожиданий населения на повышенном уровне указывают на некоторое усиление инфляционного давления», — добавил регулятор.
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