0
0
125
НОВОСТИ

ЦБ РФ: Недельная статистика цен свидетельствует о постепенном усилении инфляционного давления

21:30 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляционное давление в РФ в августе 2022 года усилилось, следует из материалов Банка России. «Недельная статистика цен свидетельствует о постепенном усилении инфляционного давления в августе. Снижение общего уровня цен продолжилось, однако по сравнению с июлем увеличилось число товаров и услуг, цены на которые растут темпом выше 4% в пересчете на год, и уменьшилось количество позиций, цены на которые снижаются. Снижение цен на плодоовощную продукцию приблизилось к сезонной норме. Тем не менее по итогам августа годовая инфляция замедлится из-за ухода эффекта высокой базы 2021 года», — говорится в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:05 07.09.2022
Центробанк прогнозирует рост темпа потребительских цен
0
164
20:50 07.09.2022
Предложение товаров и услуг на рынке РФ, вероятно, будет сокращаться - ЦБ
0
181
20:15 07.09.2022
На ВЭФ подписаны контракты на общую сумму более 3,2 трлн руб - Трутнев
0
205
20:00 07.09.2022
Поставки газа из РФ в Европу сократились с начала года почти вполовину - "Газпром"
0
225
19:42 07.09.2022
Правительство РФ доработает решения по развитию экономики в условиях санкций
0
229
17:40 07.09.2022
Цена нефти Brent опускалась ниже $89 за баррель впервые с 3 февраля
0
320
17:30 07.09.2022
Новикомбанк предложил внедрить дополнительные меры господдержки финансирования промышленности
0
297
17:20 07.09.2022
Более тысячи россиян получат в Сбере новую ИТ-профессию по льготной госпрограмме
0
349
17:12 07.09.2022
Предстоящая зима для Европы будет холодной, а следующая — полярной, заявил Вучич
0
373
17:00 07.09.2022
ФРГ поставляет самое современное оружие Украине, оно необходимо в боях на востоке — Шольц
0
373

Возврат к списку