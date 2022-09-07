ЦБ РФ: Недельная статистика цен свидетельствует о постепенном усилении инфляционного давления

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляционное давление в РФ в августе 2022 года усилилось, следует из материалов Банка России. «Недельная статистика цен свидетельствует о постепенном усилении инфляционного давления в августе. Снижение общего уровня цен продолжилось, однако по сравнению с июлем увеличилось число товаров и услуг, цены на которые растут темпом выше 4% в пересчете на год, и уменьшилось количество позиций, цены на которые снижаются. Снижение цен на плодоовощную продукцию приблизилось к сезонной норме. Тем не менее по итогам августа годовая инфляция замедлится из-за ухода эффекта высокой базы 2021 года», — говорится в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды».