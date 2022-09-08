Первое заседание европейского политсообщества пройдет в Праге 6 октября - СМИ
22:53 07.09.2022 Источник: Интерфакс
"Эта встреча предусмотрена только для лидеров (государств, приглашаемых в сообщество - ИФ). Ее главная цель будет заключаться в том, чтобы они провели политическую дискуссию по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес для европейского континента", - сказал собеседник представителей СМИ.
По его словам, основными вопросами будут события на Украине, энергетический кризис и экономическая ситуация.
Функционер ЕС уточнил, что на встречу должны быть приглашены 27 государств-членов ЕС, шесть стран Западных Балкан, а также Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения, Азербайджан.
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