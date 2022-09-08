Первое заседание европейского политсообщества пройдет в Праге 6 октября - СМИ

22:53 Источник: Интерфакс

Первое заседание европейского политического сообщества, идею которого в мае 2022 года выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон, состоится в Праге 6 октября перед неформальным саммитом ЕС, запланированным на 6-7 октября, сообщил журналистам в среду высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Эта встреча предусмотрена только для лидеров (государств, приглашаемых в сообщество - ИФ). Ее главная цель будет заключаться в том, чтобы они провели политическую дискуссию по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес для европейского континента", - сказал собеседник представителей СМИ.

По его словам, основными вопросами будут события на Украине, энергетический кризис и экономическая ситуация.



Функционер ЕС уточнил, что на встречу должны быть приглашены 27 государств-членов ЕС, шесть стран Западных Балкан, а также Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения, Азербайджан.