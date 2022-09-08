0
0
118
НОВОСТИ

Первое заседание европейского политсообщества пройдет в Праге 6 октября - СМИ

22:53 07.09.2022 Источник: Интерфакс

Первое заседание европейского политического сообщества, идею которого в мае 2022 года выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон, состоится в Праге 6 октября перед неформальным саммитом ЕС, запланированным на 6-7 октября, сообщил журналистам в среду высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Эта встреча предусмотрена только для лидеров (государств, приглашаемых в сообщество - ИФ). Ее главная цель будет заключаться в том, чтобы они провели политическую дискуссию по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес для европейского континента", - сказал собеседник представителей СМИ.

По его словам, основными вопросами будут события на Украине, энергетический кризис и экономическая ситуация.

Функционер ЕС уточнил, что на встречу должны быть приглашены 27 государств-членов ЕС, шесть стран Западных Балкан, а также Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения, Азербайджан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:30 07.09.2022
ЦБ РФ: Недельная статистика цен свидетельствует о постепенном усилении инфляционного давления
0
242
21:05 07.09.2022
Центробанк прогнозирует рост темпа потребительских цен
0
253
20:50 07.09.2022
Предложение товаров и услуг на рынке РФ, вероятно, будет сокращаться - ЦБ
0
254
20:15 07.09.2022
На ВЭФ подписаны контракты на общую сумму более 3,2 трлн руб - Трутнев
0
273
20:00 07.09.2022
Поставки газа из РФ в Европу сократились с начала года почти вполовину - "Газпром"
0
287
19:42 07.09.2022
Правительство РФ доработает решения по развитию экономики в условиях санкций
0
293
17:40 07.09.2022
Цена нефти Brent опускалась ниже $89 за баррель впервые с 3 февраля
0
377
17:30 07.09.2022
Новикомбанк предложил внедрить дополнительные меры господдержки финансирования промышленности
0
349
17:20 07.09.2022
Более тысячи россиян получат в Сбере новую ИТ-профессию по льготной госпрограмме
0
405
17:12 07.09.2022
Предстоящая зима для Европы будет холодной, а следующая — полярной, заявил Вучич
0
428

Возврат к списку