В Мелитополе взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией»

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб общественного движения «Мы вместе с Россией» был взорван в среду в городе Мелитополе Запорожской области, информация о повреждениях и пострадавших в настоящее время уточняется. Об этом сообщил председатель движения Владимир Рогов.

«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб [общественного движения „Мы вместе с Россией“ ] в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», — написал он в телеграм-канале.



К настоящему моменту известно, что жертв нет.