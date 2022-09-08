Более 600 российских политиков попали под украинские санкции

09:05 Источник: РБК

Украина ввела санкции против 606 представителей российской политической элиты: 28 членов Совета безопасности, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram.

«А что касается тех из подсанкционных лиц, у кого еще и обнаружено иностранное гражданство, в частности российское и румынское, то на основании предложения Службы безопасности Украины и согласно нормам действующего законодательства принял решение о прекращении украинского гражданства этих лиц», — заявил Зеленский. РБК