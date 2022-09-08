Процедура банкротства Nord Stream 2 AG приостановлена до января 2023 года

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG приостановлена еще на четыре месяца, до января 2023 года, говорится в сообщении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Как следует из заявления, суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов еще на четыре месяца — на период с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.