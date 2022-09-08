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Запрос заседания СБ ООН по поставкам оружия Украине "порадовал" Запад - Полянский

09:32 08.09.2022 Источник: Известия

Страны Запада «порадовал» сюрприз российской стороны, представленный на заседании Совета Безопасности ООН, заметил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в среду, 7 сентября.

Он напомнил, что в своем выступлении постпред России при организации Василий Небензя запросил заседание Совбеза по поставкам западного оружия Украине. Как ожидается, оно должно состояться 8 сентября.

«Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца «фильтрацию». По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал», — отметил российский дипломат в своем Telegram-канале.

В рамках последнего заседания Совета Безопасности Василий Небензя также выступил за обсуждение реальных, а не выдуманных проблем, охарактеризовав таким образом обвинения России в создании «фильтрационных лагерей» в Донбассе. Дипломат отверг подобные заявления и указал, что они не соответствуют фактам и статистике. Созванное по инициативе США и Албании заседание структуры ООН по Украине Небензя назвал «новой вехой дезинформации».  Известия

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