Запрос заседания СБ ООН по поставкам оружия Украине "порадовал" Запад - Полянский
09:32 08.09.2022 Источник: Известия
Страны Запада «порадовал» сюрприз российской стороны, представленный на заседании Совета Безопасности ООН, заметил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в среду, 7 сентября.
Он напомнил, что в своем выступлении постпред России при организации Василий Небензя запросил заседание Совбеза по поставкам западного оружия Украине. Как ожидается, оно должно состояться 8 сентября.
«Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца «фильтрацию». По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал», — отметил российский дипломат в своем Telegram-канале.
В рамках последнего заседания Совета Безопасности Василий Небензя также выступил за обсуждение реальных, а не выдуманных проблем, охарактеризовав таким образом обвинения России в создании «фильтрационных лагерей» в Донбассе. Дипломат отверг подобные заявления и указал, что они не соответствуют фактам и статистике. Созванное по инициативе США и Албании заседание структуры ООН по Украине Небензя назвал «новой вехой дезинформации». Известия
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