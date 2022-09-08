Макрон дискредитировал дипломатию, раскрыв фрагменты переговоров с Путиным — Кнайсль

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон дискредитировал понятие дипломатического такта, разрешив показать в документальном фильме о себе переговоры по телефону с другими лидерами, включая президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Существенный элемент дипломатии — это тактичность, сдержанность. Например, я смотрю на Францию, где президент Макрон. Что он сделал? Он все свои телефонные переговоры, неважно, с Путиным или канцлером ФРГ Олафом Шольцем, давал фотографировать и снимать на видео. И потом показал все в фильме о себе. Это дискредитация дипломатии», — сказала Кнайсль.

Она подчеркнула, что в международных отношениях «не все можно выводить в публичное поле и делать в сопровождении медиа». «Нам снова нужно привнести в переговоры сдержанность и честность в отстаивании своих интересов. И я надеюсь, что для этого найдутся умы», — резюмировала экс-министр.

Документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» (Un President, l'Europe et la guerre) о шагах президента Франции Эмманюэля Макрона по урегулированию украинского конфликта был показан 1 июля. В эпизодах фильма французский президент беседует с иностранными лидерами, совещается со своими советниками, реплики которых также звучат на протяжении всей картины. Многих рецензентов интересовало, были ли собеседники Макрона в курсе съемки, режиссер ленты предложил уточнить это в Елисейском дворце.