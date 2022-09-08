США тайно передавали Украине управляемые снаряды Excalibur — Bloomberg

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США тайно поставляло Украине артиллерийские снаряды GPS-наведения M982 Excalibur («Экскалибур»). Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на документы, в которых излагаются планы пополнения запасов вооружений самих Соединенных Штатов.

Пентагон, как пишет агентство, потратит 92 млн долларов из утвержденных Конгрессом средств на «дополнительную закупку снарядов M982 Excalibur, которые были переданы Украине в поддержку международных усилий по противодействию» РФ. Таким образом, в плане пополнения запасов Пентагон впервые признал, что поставлял снаряды Excalibur Киеву. Бюджетный документ, на который ссылается издание, был опубликован в прошлом месяце, и о нем не сообщалось ранее.

Как утверждает агентство, снаряды Excalibur используются в 155-мм гаубицах и позволяют поражать цели противника более точно. Дальность их действия составляет около 40,5 км. Каждый такой снаряд стоит примерно 100 тыс. долларов.

Помимо Excalibur, в документах содержится информация о поставках Киеву обычных 155-мм артиллерийских снарядов, противотанковых ракетных комплексов Javelin («Джавелин») и противовоздушных ракет Stinger («Стингер»), РСЗО HIMARS («Хаймарс»), а также гранатометов МК-19, «высокоточных снайперских винтовок» и оптических прицелов.