Пенсионные накопления граждан могут передать в их собственность - СМИ
10:32 08.09.2022 Источник: Ведомости
Предложение провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан (именно в такой формулировке. – «Ведомости») вошло в совместную презентацию Минфина и ЦБ, представленную на совещании министром финансов Антоном Силуановым и председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной.
Инициатива включена в блок, посвященный развитию пенсионного и страхового рынка, по словам участника совещания, эту часть презентовал Минфин. Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев, пояснил другой источник
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