0
0
0
НОВОСТИ

Пенсионные накопления граждан могут передать в их собственность - СМИ

10:32 08.09.2022 Источник: Ведомости

В Минфине предложили передать пенсионные накопления граждан в их собственность. Эта мера обсуждалась на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве 30 августа.

Предложение провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан (именно в такой формулировке. – «Ведомости») вошло в совместную презентацию Минфина и ЦБ, представленную на совещании министром финансов Антоном Силуановым и председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной.

Инициатива включена в блок, посвященный развитию пенсионного и страхового рынка, по словам участника совещания, эту часть презентовал Минфин. Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев, пояснил другой источник

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 08.09.2022
США тайно передавали Украине управляемые снаряды Excalibur — Bloomberg
0
97
10:05 08.09.2022
Признание Генштаба Украины не оставило сомнений, кто стрелял по ЗАЭС — ВГА Энергодара
0
116
10:00 08.09.2022
Макрон дискредитировал дипломатию, раскрыв фрагменты переговоров с Путиным — Кнайсль
0
127
09:32 08.09.2022
Запрос заседания СБ ООН по поставкам оружия Украине "порадовал" Запад - Полянский
0
173
09:20 08.09.2022
Процедура банкротства Nord Stream 2 AG приостановлена до января 2023 года
0
188
09:05 08.09.2022
Более 600 российских политиков попали под украинские санкции
0
167
09:00 08.09.2022
В Мелитополе взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией»
0
227
22:53 07.09.2022
Первое заседание европейского политсообщества пройдет в Праге 6 октября - СМИ
0
705
21:30 07.09.2022
ЦБ РФ: Недельная статистика цен свидетельствует о постепенном усилении инфляционного давления
0
749
21:05 07.09.2022
Центробанк прогнозирует рост темпа потребительских цен
0
722

Возврат к списку