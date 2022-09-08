Детей и женщин эвакуируют из Купянска Харьковской области из-за ракетных атак Киева — ВГА

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти эвакуируют детей и женщин из города Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за ракетных атак и обстрелов со стороны Украины, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

«На сегодняшний день в городе Купянске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город находится под ракетными атаками со стороны вооруженных формирований Украины. Это касается практически всего Купянского, Изюмского районов. Они [атаки] нанесли серьезный материальный и моральный ущерб населению», — сказал он.