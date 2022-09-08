Детей и женщин эвакуируют из Купянска Харьковской области из-за ракетных атак Киева — ВГА
11:00 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти эвакуируют детей и женщин из города Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за ракетных атак и обстрелов со стороны Украины, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.
«На сегодняшний день в городе Купянске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город находится под ракетными атаками со стороны вооруженных формирований Украины. Это касается практически всего Купянского, Изюмского районов. Они [атаки] нанесли серьезный материальный и моральный ущерб населению», — сказал он.
НОВОСТИ
- 12:20 08.09.2022
- Окончательное решение об участии Путина в саммите G20 будет принято позднее — Ушаков
- 12:05 08.09.2022
- Россия станет сильнее после этого кризиса — Мишустин
- 12:00 08.09.2022
- Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в РФ — МИД
- 11:58 08.09.2022
- Мэр Сергей Собянин присвоил статус промкомплекса столичному заводу «Элкат»
- 11:32 08.09.2022
- В России выявили 50 618 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:20 08.09.2022
- ВСУ в последние два дня забрасывают Запорожскую АЭС снарядами с беспилотников
- 11:05 08.09.2022
- Минфин РФ считает целесообразным создавать резервы в золоте и юанях — Силуанов
- 10:58 08.09.2022
- Сбербанк принял участие в сессии Восточного экономического форума «Спрос на сервисы: как технологии меняют МСП?»
- 10:32 08.09.2022
- Пенсионные накопления граждан могут передать в их собственность - СМИ
- 10:20 08.09.2022
- США тайно передавали Украине управляемые снаряды Excalibur — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать