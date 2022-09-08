Минфин РФ считает целесообразным создавать резервы в золоте и юанях — Силуанов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России считает целесообразным в нынешних условиях создавать резервы в золоте и юанях, а также в ряде других валют дружественных стран. Об этом в четверг заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Безусловно роль юаня в резервах будет также расти. Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран», — сказал он в интервью для фильма телеканала «Россия-24» к 220-летию Минфина РФ.

Силуанов добавил, что сейчас Минфин видит увеличение торговли с Китаем, а резервы стран «обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля».