В России выявили 50 618 случаев заражения ковидом за сутки
11:32 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 50 618, летальных исходов из-за ковида — на 93. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 47 958 случаев заражения и 94 смерти, всего с начала пандемии — 19 908 189 и 385 069 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 50 293 против 52 611 днем ранее, до 18 926 609.
НОВОСТИ
- 12:20 08.09.2022
- Окончательное решение об участии Путина в саммите G20 будет принято позднее — Ушаков
- 12:05 08.09.2022
- Россия станет сильнее после этого кризиса — Мишустин
- 12:00 08.09.2022
- Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в РФ — МИД
- 11:58 08.09.2022
- Мэр Сергей Собянин присвоил статус промкомплекса столичному заводу «Элкат»
- 11:20 08.09.2022
- ВСУ в последние два дня забрасывают Запорожскую АЭС снарядами с беспилотников
- 11:05 08.09.2022
- Минфин РФ считает целесообразным создавать резервы в золоте и юанях — Силуанов
- 11:00 08.09.2022
- Детей и женщин эвакуируют из Купянска Харьковской области из-за ракетных атак Киева — ВГА
- 10:58 08.09.2022
- Сбербанк принял участие в сессии Восточного экономического форума «Спрос на сервисы: как технологии меняют МСП?»
- 10:32 08.09.2022
- Пенсионные накопления граждан могут передать в их собственность - СМИ
- 10:20 08.09.2022
- США тайно передавали Украине управляемые снаряды Excalibur — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать