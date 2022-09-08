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В России выявили 50 618 случаев заражения ковидом за сутки

11:32 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 50 618, летальных исходов из-за ковида — на 93. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 47 958 случаев заражения и 94 смерти, всего с начала пандемии — 19 908 189 и 385 069 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 50 293 против 52 611 днем ранее, до 18 926 609.

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