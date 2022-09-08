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НОВОСТИ

Россия станет сильнее после этого кризиса — Мишустин

12:05 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия справится с кризисом, вызванным санкциями, и выйдет из него более сильной и подготовленной. Уверенность в этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил в интервью к 220-летию Минфина, показанном в четверг в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы обязательно с этими задачами справимся и выйдем из этого кризиса более сильными, профессионально подготовленными. Все у нас получится», — подчеркнул он, упомянув о том, что масштаб санкций против России ставит перед страной непростые задачи, в том числе при формировании бюджета.

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