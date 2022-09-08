КНР и Индия заменили для РФ Европу в качестве рынков сбыта нефти — FT

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на российскую нефть, который демонстрируют Китай и Индия, компенсирует для РФ потерю возможности из-за санкций Запада сбывать данный вид топлива на рынках Европы. Об этом в четверг сообщила британская газета «Файнэншл таймс».

Согласно подсчетам издания, во втором квартале 2022 года данные страны импортировали российской нефти на 11 млн тонн больше, чем в первом. Выручка РФ от экспортных операций на рынках Индии и КНР возросла за этот период на 9 млрд долларов, уточняет газета. Наибольший прирост экспорта наблюдался в направлении Индии, во втором квартале он вырос с 0,66 до 8,42 млн тонн. Объемы поставок нефти в Китай в данный период также увеличились. В мае КНР покупала ежедневно около 2 млн баррелей нефти в день, прирост составил от 200 до 400 тыс. баррелей по сравнению со значениями в январе — феврале 2022 года.

В то же время издание со ссылкой на таможенную статистику данных государств отмечает, что российская нефть поступает на их рынки с существенным дисконтом. Так, за период с начала специальной военной операции (СВО) на Украине ближневосточная нефть, экспортируемая в Китай, поднялась в цене с 700 до 800 долларов за тонну, в то время как в мае КНР продолжала оплачивать поставки из РФ по старым ценам, около 700 долларов. В Индии же в начале февраля тонна российской нефти стоила около 790 долларов, котировка опустилась до 740 долларов во втором квартале. В то же время, согласно оценкам американского Международного института финансов (IIF), российским нефтегазовым компаниям, вероятно, все равно удалось извлечь значительные выгоды от торговли с Индией и Китаем.