Компания «Специальные технологии контроля» представила свои разработки в рамках ВЭФ

12:52

На Восточном экономическом форуме свои решения в области специального банковского оборудования и робототехники представила компания «Специальные технологии контроля» (СТК).

Одной из примечательных технологий стал серийный образец первого отечественного спецконтейнера инкассации – разработка, позволяющая повысить уровень защищенности денежных средств во время их перевозки.

При попытке несанкционированного доступа в спецконтейнере срабатывает система защиты, которая окрашивает находящиеся внутри наличные. Такими деньгами невозможно воспользоваться, а специальную краску нельзя отмыть с купюры. При этом банки-владельцы спецконтейнера смогут произвести обмен окрашенных купюр на новые в ЦБ РФ. Устройство реагирует на повреждение корпуса, в том числе на попытки затопить его, нагреть, заморозить или поразить высоким напряжением.

«Выгода от ограбления сводится на нет, а преступные посягательства на жизнь инкассаторов и перевозимые ценности становятся бессмысленными. Это позволяет сократить численность экипажа инкассаторского автомобиля до одного сотрудника, что существенно снижает расходы на инкассацию. Электроника спецконтейнера позволяет получать полную статистику о времени выполнения каждой операции на маршруте, что является бесценным ресурсом для оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности услуги инкассации», – рассказал Константин Бочаров, начальник управления специального банковского оборудования СТК.

Спецконтейнеры иностранного производства уже много лет используются в самых передовых банках страны. Теперь, в условиях ограничений импорта, закупка таких систем становится проблематичной. В то же время, спецконтейнеры производства «СТК» готовы к поставке и внедрению.

Спецконтейнер СТК вмещает 8000 купюр или транзитную банковскую кассету. Он управляется с коммуникатора сотрудника инкассации. После активации устройство передает данные о своем местонахождении, что дает возможность отследить его.

Также на стенде был представлен уже известный робот-дезинфектор, серийное производство которого развернуто на базе научно-производственной компании «Специальные технологии контроля».

Для дезинфекции робот использует специальные ультрафиолетовые лампы, которые применяются в профессиональной очистке воздуха и поверхностей в помещениях.

Робот оснащен датчиками движения с зоной покрытия 360 градусов – за счет которых робот реагирует на появление в помещении, где идет дезинфекция, людей или животных, и отключает УФ-лампы. Нововведение исключает возможность получения человеком травмы во время процесса обеззараживания и делает его полностью безопасным.