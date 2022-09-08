0
0
122
НОВОСТИ

Компания «Специальные технологии контроля» представила свои разработки в рамках ВЭФ

12:52 08.09.2022

На Восточном экономическом форуме свои решения в области специального банковского оборудования и робототехники представила компания «Специальные технологии контроля» (СТК).

Одной из примечательных технологий стал серийный образец первого отечественного спецконтейнера инкассации – разработка, позволяющая повысить уровень защищенности денежных средств во время их перевозки.

При попытке несанкционированного доступа в спецконтейнере срабатывает система защиты, которая окрашивает находящиеся внутри наличные. Такими деньгами невозможно воспользоваться, а специальную краску нельзя отмыть с купюры. При этом банки-владельцы спецконтейнера смогут произвести обмен окрашенных купюр на новые в ЦБ РФ. Устройство реагирует на повреждение корпуса, в том числе на попытки затопить его, нагреть, заморозить или поразить высоким напряжением.

«Выгода от ограбления сводится на нет, а преступные посягательства на жизнь инкассаторов и перевозимые ценности становятся бессмысленными. Это позволяет сократить численность экипажа инкассаторского автомобиля до одного сотрудника, что существенно снижает расходы на инкассацию. Электроника спецконтейнера позволяет получать полную статистику о времени выполнения каждой операции на маршруте, что является бесценным ресурсом для оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности услуги инкассации», – рассказал Константин Бочаров, начальник управления специального банковского оборудования СТК.

Спецконтейнеры иностранного производства уже много лет используются в самых передовых банках страны. Теперь, в условиях ограничений импорта, закупка таких систем становится проблематичной. В то же время, спецконтейнеры производства «СТК» готовы к поставке и внедрению.

Спецконтейнер СТК вмещает 8000 купюр или транзитную банковскую кассету. Он управляется с коммуникатора сотрудника инкассации. После активации устройство передает данные о своем местонахождении, что дает возможность отследить его.

Также на стенде был представлен уже известный робот-дезинфектор, серийное производство которого развернуто на базе научно-производственной компании «Специальные технологии контроля».

Для дезинфекции робот использует специальные ультрафиолетовые лампы, которые применяются в профессиональной очистке воздуха и поверхностей в помещениях.

Робот оснащен датчиками движения с зоной покрытия 360 градусов – за счет которых робот реагирует на появление в помещении, где идет дезинфекция, людей или животных, и отключает УФ-лампы. Нововведение исключает возможность получения человеком травмы во время процесса обеззараживания и делает его полностью безопасным.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 08.09.2022
Консервативная фракция Европарламента готовит проект резолюции о репарациях от ФРГ
0
1
13:32 08.09.2022
Еврозона может столкнуться с «одной из худших зим в истории» — еврокомиссар
0
71
13:20 08.09.2022
Бюджет РФ на ближайшие три года будет непростым, но власти выполнят все главные задачи - Мишустин
0
94
13:05 08.09.2022
В Москве выявили 7 896 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
106
13:00 08.09.2022
ВСУ попытались взять в кольцо Балаклею в Харьковской области, но были отброшены — власти
0
161
12:38 08.09.2022
Сбербанк предложил расширить список стран, граждане которых могут стать самозанятыми
0
159
12:32 08.09.2022
КНР и Индия заменили для РФ Европу в качестве рынков сбыта нефти — FT
0
188
12:20 08.09.2022
Окончательное решение об участии Путина в саммите G20 будет принято позднее — Ушаков
0
180
12:05 08.09.2022
Россия станет сильнее после этого кризиса — Мишустин
0
184
12:00 08.09.2022
Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в РФ — МИД
0
199

Возврат к списку