Бюджет РФ на ближайшие три года будет непростым, но власти выполнят все главные задачи - Мишустин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет на предстоящие три года будет непростым, но все главные задачи государства будут выполнены, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия-24» для фильма к 220-летию Минфина.

«Он (бюджет — прим. ТАСС) будет непростым, но, поверьте, мы его обсудим профессионально и абсолютно точно найдем все необходимые решения, чтобы обеспечить выполнение всех главных задач государства», — заверил глава кабмина.