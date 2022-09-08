Бюджет РФ на ближайшие три года будет непростым, но власти выполнят все главные задачи - Мишустин
13:20 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет на предстоящие три года будет непростым, но все главные задачи государства будут выполнены, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия-24» для фильма к 220-летию Минфина.
«Он (бюджет — прим. ТАСС) будет непростым, но, поверьте, мы его обсудим профессионально и абсолютно точно найдем все необходимые решения, чтобы обеспечить выполнение всех главных задач государства», — заверил глава кабмина.
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