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Еврозона может столкнуться с «одной из худших зим в истории» — еврокомиссар

13:32 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ, будущая зима, вероятно, станет «одной из самых худших в истории». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в четверг в интервью изданию «Шпигель».

«Этого (рецессию в еврозоне — прим. ТАСС) никто не может исключить. Нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в нашей экономике, грядущая зима может стать одной из худших в истории. Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью. Но показатели экономики ЕС в целом, как и ранее, положительные, на рынке труда хорошая ситуация», — сказал он.

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