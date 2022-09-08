Консервативная фракция Европарламента готовит проект резолюции о репарациях от ФРГ
14:00 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фракция «Европейских консерваторов и реформистов» (ЕКР) в Европейском парламенте (ЕП) готовит проект резолюции о репарациях от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Об этом сообщил в четверг Польскому агентству печати евродепутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Богдан Рзоньца.
По его словам, соответствующее предложение выдвинул греческий депутат ЕП. «Как ЕКР мы планируем подать такой проект», — указал Рзоньца, подчеркнув, что это может произойти на сессии, которая пройдет на следующей неделе.
Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами в республике трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила 6 220 609 000 000 злотых (в зависимости от курса, это около 1,3-1,5 трлн долларов).
В правительстве ФРГ вопрос о репарациях считают закрытым. Как неоднократно указывали в Берлине, Германия не видит оснований для каких-либо компенсаций, прежде всего потому, что в 1953 году Польша официально отказалась от них. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики.
НОВОСТИ
- 13:00 08.09.2022
- ВСУ попытались взять в кольцо Балаклею в Харьковской области, но были отброшены — власти
- 11:20 08.09.2022
- ВСУ в последние два дня забрасывают Запорожскую АЭС снарядами с беспилотников
- 17:00 07.09.2022
- ФРГ поставляет самое современное оружие Украине, оно необходимо в боях на востоке — Шольц
- 16:32 06.09.2022
- ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЗАЭС, боеприпас упал на крышу спецкорпуса
- 15:32 06.09.2022
- Российские ВКС и ПВО сбили три Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области — МО РФ
- 14:32 05.09.2022
- Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в Харьковской области
- 13:00 05.09.2022
- ВСУ утром 30 раз обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
- 19:30 03.09.2022
- ВКС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области, МиГ-29 под Днепром
- 18:00 03.09.2022
- У границ РФ находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий — Минобороны России
- 11:00 03.09.2022
- Военные ВВО на учениях «Восток-2022» предотвратили высадку десанта «противника» на Курилы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать