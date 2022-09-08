Консервативная фракция Европарламента готовит проект резолюции о репарациях от ФРГ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фракция «Европейских консерваторов и реформистов» (ЕКР) в Европейском парламенте (ЕП) готовит проект резолюции о репарациях от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Об этом сообщил в четверг Польскому агентству печати евродепутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Богдан Рзоньца.

По его словам, соответствующее предложение выдвинул греческий депутат ЕП. «Как ЕКР мы планируем подать такой проект», — указал Рзоньца, подчеркнув, что это может произойти на сессии, которая пройдет на следующей неделе.

Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами в республике трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила 6 220 609 000 000 злотых (в зависимости от курса, это около 1,3-1,5 трлн долларов).

В правительстве ФРГ вопрос о репарациях считают закрытым. Как неоднократно указывали в Берлине, Германия не видит оснований для каких-либо компенсаций, прежде всего потому, что в 1953 году Польша официально отказалась от них. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики.