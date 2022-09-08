Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев — FP

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения вопроса военной помощи. Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс.

Между тем Ассошиэйтед Пресс отмечает, что Блинкен приехал на Украину, чтобы «продемонстрировать поддержку' со стороны США.