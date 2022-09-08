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НОВОСТИ

Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев — FP

14:12 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения вопроса военной помощи. Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс.

Между тем Ассошиэйтед Пресс отмечает, что Блинкен приехал на Украину, чтобы «продемонстрировать поддержку' со стороны США.

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