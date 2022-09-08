Эрдоган согласен с Путиным, что поставки зерна с Украины в развитые страны — это проблема
14:32 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что он согласен с озвученной российским лидером проблемой касательно того, что зерно с Украины идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось.
«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России. Путин обеспокоен тем, что во время действия введенных против РФ санкций, зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции [против Москвы]. Мы [с президентом РФ] обсудим в Самарканде эту тему», — подчеркнул он, выступая на пресс-конференции в Загребе. Трансляцию вел телеканал ТРТ.
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