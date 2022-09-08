Активисты «Гринпис» в Швеции препятствуют разгрузке судна с российским газом

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активисты Greenpeace Nordic («Гринпис Нордик») препятствовали в четверг разгрузке газа из РФ с судна Coral Energy («Корал энерджи») на терминале СПГ в Нюнесхамне к югу от Стокгольма. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Альпинисты заняли краны, разгружающие газ с корабля, в то время как парусное судно Greenpeace SY Witness и активисты на байдарках находятся в воде, чтобы предотвратить швартовку корабля. Greenpeace Nordic требует, чтобы шведское правительство объявило о немедленном прекращении импорта российского ископаемого газа», — говорится в сообщении.

Руководитель Greenpeace Nordic Каролина Карлссон напоминает, что парламент дал правительству мандат на прекращение всего импорта российских энергоносителей в Швецию. «Премьер-министр Магдалена Андерссон обязана действовать в соответствии с этим», — утверждает она.