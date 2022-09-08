Европа в панике относительно того, как ей провести зиму с высокими ценами на газ — Эрдоган

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Европа пребывает в панике относительно того, как ей провести зиму в свете кризиса с энергоносителями.

«Цены на энергоносители растут. Европа беспокоится о том, как она проведет эту зиму. Цифры очень высокие. Запад в панике относительно того, что делать с этими высокими цифрами. Я надеюсь, что это затруднительное положение будет преодолено с помощью шагов, которые будут предприняты наилучшим образом», — сказал турецкий президент на пресс-конференции в Загребе, трансляцию вел телеканал ТРТ.

Эрдоган при этом не уточнил, какие шаги могут быть предприняты для урегулирования ситуации с растущими ценами на энергоносители.