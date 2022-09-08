0
0
62
НОВОСТИ

Европа в панике относительно того, как ей провести зиму с высокими ценами на газ — Эрдоган

15:12 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Европа пребывает в панике относительно того, как ей провести зиму в свете кризиса с энергоносителями.

«Цены на энергоносители растут. Европа беспокоится о том, как она проведет эту зиму. Цифры очень высокие. Запад в панике относительно того, что делать с этими высокими цифрами. Я надеюсь, что это затруднительное положение будет преодолено с помощью шагов, которые будут предприняты наилучшим образом», — сказал турецкий президент на пресс-конференции в Загребе, трансляцию вел телеканал ТРТ.

Эрдоган при этом не уточнил, какие шаги могут быть предприняты для урегулирования ситуации с растущими ценами на энергоносители.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 08.09.2022
Великобритания заморозит тарифы на электричество на два года
0
10
15:00 08.09.2022
Активисты «Гринпис» в Швеции препятствуют разгрузке судна с российским газом
0
89
14:32 08.09.2022
Эрдоган согласен с Путиным, что поставки зерна с Украины в развитые страны — это проблема
0
139
14:12 08.09.2022
Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев — FP
0
183
14:00 08.09.2022
Консервативная фракция Европарламента готовит проект резолюции о репарациях от ФРГ
0
192
13:59 08.09.2022
В Мосгоризбиркоме разделили ключ расшифрования для ДЭГ на выборах 9-11 сентября
0
165
13:32 08.09.2022
Еврозона может столкнуться с «одной из худших зим в истории» — еврокомиссар
0
219
13:20 08.09.2022
Бюджет РФ на ближайшие три года будет непростым, но власти выполнят все главные задачи - Мишустин
0
213
13:05 08.09.2022
В Москве выявили 7 896 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
223
13:00 08.09.2022
ВСУ попытались взять в кольцо Балаклею в Харьковской области, но были отброшены — власти
0
286

Возврат к списку