Великобритания заморозит тарифы на электричество на два года

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представила в четверг программу правительства по борьбе с энергетическим кризисом, предложив заморозить тарифы на электричество до 2024 года.

«Правительство в незамедлительном порядке презентует гарантии относительно цен на электроэнергию, которые дадут людям определенность по вопросу размера счетов за электричество, сдержат инфляцию и способствуют росту [экономики]. Эти гарантии, которые включают в себя временный отказ от зеленых сборов, означают, что с 1 октября обычные домохозяйства будут платить не более 2,5 тыс. фунтов (2,9 тыс. долларов — прим. ТАСС) в год в течение ближайших двух лет», — заявила Трасс, выступая в Палате общин британского парламента.