Великобритания заморозит тарифы на электричество на два года
15:32 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представила в четверг программу правительства по борьбе с энергетическим кризисом, предложив заморозить тарифы на электричество до 2024 года.
«Правительство в незамедлительном порядке презентует гарантии относительно цен на электроэнергию, которые дадут людям определенность по вопросу размера счетов за электричество, сдержат инфляцию и способствуют росту [экономики]. Эти гарантии, которые включают в себя временный отказ от зеленых сборов, означают, что с 1 октября обычные домохозяйства будут платить не более 2,5 тыс. фунтов (2,9 тыс. долларов — прим. ТАСС) в год в течение ближайших двух лет», — заявила Трасс, выступая в Палате общин британского парламента.
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