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НОВОСТИ

Над Белгородом сбиты две ракеты, жертв нет

16:12 08.09.2022 Источник: Интерфакс

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в четверг сообщил об обстреле Белгорода со стороны Украины.

"Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Главное - жертв и пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что дополнительная информация будет позже.

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