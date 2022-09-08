Над Белгородом сбиты две ракеты, жертв нет

16:12 Источник: Интерфакс

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в четверг сообщил об обстреле Белгорода со стороны Украины.

"Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Главное - жертв и пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что дополнительная информация будет позже.