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ВСУ несут большие потери в безрассудных контратаках под Соледаром и Северском — Кадыров

16:32 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в живой силе и техники в районе Соледара и Северска, в том числе из-за безрассудных контратак, заявил в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши бойцы совместно с союзными войсками продолжают наступление по линии Соледар, Яковлевка, Северск. Уничтожено большое количество живой силы и техники противника», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Со ссылкой на секретаря Совета безопасности Чечни, командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова он также сообщил, что в надежде отбить утраченные позиции «украинское командование отправляет практически на самоубийство отряды военнослужащих». «Эта картина с участием безрассудно атакующих наши позиции солдат ВСУ повторяется уже четвертый день по несколько раз», — отметил глава Чечни.

Он подчеркнул, что с уважением относится к украинскому народу и ему «горько видеть, как, не понимая сути происходящего, некоторая часть украинцев дает себя использовать Западу». «Это, если так будет продолжаться, приведет к необратимым последствиям для украинцев», — написал Кадыров.

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