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НОВОСТИ

США предоставят $2,2 млрд инвестиций на закупку оружия Украине и 18 ее соседям — Блинкен

17:00 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США предоставит 2,2 млрд долларов Украине и 18 ее соседям в виде долгосрочных инвестиций в рамках американской программы иностранного военного финансирования. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, который ранее прибыл с необъявленным визитом в Киев.

В заявлении отмечается, что он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи на 675 млн долларов, который «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов Министерства обороны США». «Кроме того, сегодня мы также уведомляем Конгресс о нашем намерении выделить еще 2,2 млрд долларов в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей, включая многих наших союзников по НАТО, а также других партнеров по обеспечению региональной безопасности, потенциально подверженных риску будущей российской агрессии», — утверждал шеф американской дипломатии.

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