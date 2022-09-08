Посол Украины в Казахстане покинул Нур-Султан по требованию властей страны — источник
17:12 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский по требованию казахстанских властей покинул республику. Об этом сообщил в четверг корр. ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
«Украинский посол-бандеровец, призывавший „убивать русских“, по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву», — сказал он.
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