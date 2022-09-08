Албанцы пытаются тайком при поддержке Запада оккупировать север Косова — Вучич
17:40 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Косовские албанцы пытаются тайком при поддержке Запада оккупировать север Косова и Метохии. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич, обратившись к прессе во время открытия фабрики в городе Пожаревац.
«Приходят плохие новости из Косова и Метохии, где албанцы пытаются тайком и при поддержке крупнейших европейских сил и „Квинты“ (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия — прим. ТАСС) занять и оккупировать север края. Их глава МВД заявил сегодня, что они контролируют озеро Газиводе, что означало бы новое нарушение Брюссельских соглашений. Потому что по договору полиция может въезжать на север Косова лишь с одобрения сербов, но их это не волнует. Я прошу всех в Брюсселе: повлияйте на этих людей», — заявил Вучич.
Ранее сербские СМИ сообщили, что Вучич назначил на субботу, 10 сентября, внеочередное заседание Совета безопасности Сербии по вопросу ситуации в Косове и Метохии.
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