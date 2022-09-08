Россия не даст "замотать" историю с высказыванием Борреля - Захарова

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия все еще не получила официальную стенограмму слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нет, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы запросили официально. Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием, замотать эту историю еэсовцам мы не дадим».

Захарова также подчеркнула, что «любые обвинения России в фашизме в высшей степени оскорбительны и кощунственны, это прямое оскорбление страны и народа». «Приглушать скандалы, рассказывая, что у них некачественный перевод, не надо, на это никто не купится», — добавила дипломат.