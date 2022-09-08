В США не видят признаков развала сделки по зерну

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты будут вместе со своими союзниками и партнерами добиваться сохранения украинской зерновой сделки, не видят признаков ее развала. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил в четверг, что он согласен с озвученной российским лидером Владимиром Путиным проблемой касательно того, что зерно с Украины идет в развитые страны, а не в Африку, как это первоначально предполагалось. «Мы собираемся продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что она (сделка — прим. ТАСС) будет сохранятся. Что касается вашего вопроса: „Видим ли мы, что она разваливается?“ Мы не видим никаких признаков того, что она разваливается. И сейчас она действительно дает желаемый эффект. Поэтому мы будем весьма усердно работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что она и дальше будет успешной», — ответил Кирби.