Скончалась королева Великобритании Елизавета II

20:34

Фото Reuters



В заявлении Букингемского дворца говорится: «Королева мирно скончалась сегодня днем ​​в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», - сообщает BBC.

Ее семья собралась в ее шотландском поместье после того, как ранее в четверг возникли опасения по поводу ее здоровья. После ее смерти ее старший сын Чарльз, бывший принц Уэльский, возглавит траур по стране в качестве нового короля и главы государства. Королева взошла на престол в 1952 году и скончалась в возрасте 96 лет.











