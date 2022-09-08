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НОВОСТИ

Скончалась королева Великобритании Елизавета II

20:34 08.09.2022

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Фото Reuters
В заявлении Букингемского дворца говорится: «Королева мирно скончалась сегодня днем ​​в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», - сообщает BBC.

Ее семья собралась в ее шотландском поместье после того, как ранее в четверг возникли опасения по поводу ее здоровья. После ее смерти ее старший сын Чарльз, бывший принц Уэльский, возглавит траур по стране в качестве нового короля и главы государства. Королева взошла на престол в 1952 году и скончалась в возрасте 96 лет.




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