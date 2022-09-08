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МОК не собирается отказываться от санкций против России

21:15 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) сохранит санкции в отношении российских спортсменов. Об этом в четверг журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Исполнительный комитет постоянно следит за ситуацией, мы должны помнить, что МОК принял решение о санкциях, с одной стороны, и защитных мерах — с другой. Санкции в отношении тех, кто ответственен за конфликт, сохраняются. Напомню, что на соревнованиях не может быть российских флагов, гимна, опознавательных знаков. Международные федерации не должны проводить соревнования в России», — сказал Адамс.

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