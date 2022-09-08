Лиз Трасс: Боже, храни короля Чарльза III

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Премьер-министр Лиз Трасс заявила об "уходе второй елизаветинской эпохи".



«Сегодня корона переходит, как это происходило уже более тысячи лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, Его Величеству королю Чарльзу III. С семьей короля мы скорбим о потере его матери и собираемся все вместе. Мы предлагаем ему нашу верность и преданность». Она закончила свое заявление, говоря, что это «уход второй елизаветинской эпохи». В заключение Трасс сказала: «Боже, храни короля», - цитирует премьер-министра BBC.