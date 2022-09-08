Королеву Елизавету II похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI

22:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственные похороны умершей в четверг королевы Великобритании Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти в мемориальной часовне короля Георга VI, сообщает газета «Сан».

Перед этим, отмечает издание, пройдет панихида в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.