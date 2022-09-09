Эрдоган объявил о задержании одного из «ключевых главарей» ИГ — ТВ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в четверг о задержании одного из ключевых главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщает телеканал Эн-ти-ви.

По его данным, турецкий президент проинформировал об этом журналистов на борту своего самолета во время возвращения из Хорватии. По словам Эрдогана, в Турции был задержан Башар Хаттаб Газаль ас-Сумайдаи, который был «третьим человеком в ИГ после экс-главаря Абу Бакра аль-Багдади и Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши». Последний является братом аль-Багдади и считается действующим главарем ИГ.