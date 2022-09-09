Против предложения ввести "потолок" на цены на газ из РФ выступают не менее 10 стран ЕС - СМИ
11:00 09.09.2022 Источник: Интерфакс
По меньшей мере 10 стран ЕС возражают против идеи ввести "потолок" цен на российский газ, опасаясь, что РФ тогда полностью прекратит его поставки, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей властей Евросоюза.
"По словам официальных лиц, среди стран, возражающих против предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен одобрить "потолок" цен на российский газовый импорт, присутствуют Италия, Польша и Греция", - пишет издание.
"По правде говоря, Россия даст ответ на такой шаг", - заявил в свою очередь советник премьера Греции по энергетике Никос Цафос.
По словам неназванного представителя ЕС, все боятся "эффекта домино" в случае прекращения поставок газа из РФ из-за сильной экономической взаимосвязанности стран ЕС.
Таким образом, поясняет газета, предложение о "потолке" цен на газ, вероятно, лишь кратко обсудят в пятницу на внеочередном Совете ЕС по энергетике.
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