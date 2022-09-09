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НОВОСТИ

КНДР не откажется от ядерного оружия, исключает переговоры по денуклеаризации — Ким Чен Ын

11:05 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия из-за угрозы со стороны США и не станет вести переговоры о денуклеаризации в связи с принятием нового закона, закрепляющего статус ядерной державы. Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Обладание ядерным оружием является нашим законным и неотъемлемым правом. Мы не намерены отказываться от ядерного оружия. Новый закон делает невозможными переговоры по денуклеаризации», — сказал лидер КНДР. Вместе с тем, согласно новому закону, КНДР обязуется не распространять и не передавать другим странам ядерное оружие и технологии.

«Мы не откажемся от права на самозащиту, от которого зависят существование страны, безопасность народа и государства, какой бы тяжелой ни была ситуация, какой бы ни была ситуация в политической и военной сферах на Корейском полуострове, созданная США, мы не сможем отказаться от ядерного оружия, поскольку необходимо сдерживать ядерное государство США», — отметил Ким Чен Ын.

«США стремятся сделать так, чтобы мы отказались от ядерного [оружия], чтобы мы отказались от использования права на самозащиту, цель США — сделать нас слабее и уничтожить наше государство», — сказал лидер КНДР. Он добавил, что Пхеньян не откажется от этой позиции, даже если народную республику ожидают «сотни лет» санкций.

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