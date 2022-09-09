0
0
65
НОВОСТИ

Германия может столкнуться с «обвальной рецессией» предстоящей зимой, считают в ХДС

12:00 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Карстен Линнеман полагает, что ФРГ может столкнуться с «обвальной рецессией» предстоящей зимой, которая будет хуже, чем в пандемию коронавируса. Его мнение приводит в пятницу газета «Бильд».

«Эта рецессия будет хуже, чем во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поскольку сейчас затронуто сердце немецкой экономики — промышленный малый и средний бизнес», — отметил Линнеман. Германии, по его словам, грозит «обвальная рецессия», которую «многие компании не переживут». В то же время политик подверг резкой критике федеральное правительство за отсутствие последовательной концепции контроля над кризисом. «Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек теперь должен конкретно сказать, как он хочет поддержать малый и средний бизнес», — подчеркнул Линнеман.

По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в августе инфляция ускорилась в Германии до 7,9% в годовом исчислении.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за ограничений. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 09.09.2022
ООН может постичь судьба Лиги наций, предупредил Медведев
0
57
12:20 09.09.2022
В России выявили 52 106 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
96
12:05 09.09.2022
Решением ввести лимит цен на нефть из РФ G7 признает неэффективность санкций — Володин
0
112
11:32 09.09.2022
Госдолг зоны евро достиг 97% суммарного ВВП, инфляция толкает сообщество к рецессии — ЕК
0
170
11:20 09.09.2022
Украинский десант попытался высадиться в районе Энергодара, атака была подавлена
0
187
11:05 09.09.2022
КНДР не откажется от ядерного оружия, исключает переговоры по денуклеаризации — Ким Чен Ын
0
170
11:01 09.09.2022
Общественный штаб: На выборах в Москве работают свыше 15 000 наблюдателей
0
164
11:00 09.09.2022
Против предложения ввести "потолок" на цены на газ из РФ выступают не менее 10 стран ЕС - СМИ
0
166
10:58 09.09.2022
В Общественном штабе заявили о попытках хакерских атак на систему ДЭГ методом подбора паролей
0
175
10:44 09.09.2022
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве приступил к работе
0
186

Возврат к списку